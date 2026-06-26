«Т Плюс» в Перми выполнил опрессовки уже для трети теплосетей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пермские энергетики «Т Плюс» отчитались о завершении первого этапа ежегодных проверок городских тепломагистралей. На данный момент опрессовку прошли 30% теплосетей краевой столицы. Всего в преддверии зимы специалистам предстоит подготовить к несению нагрузок 2056 километров трубопроводов. Такая проверка на прочность и герметичность с помощью повышения давления в трубах — ключевой этап в подготовке к отопительному сезону 2026/27. Следующая волна гидравлических испытаний стартует уже в конце июня — начале июля и затронет, в том числе, микрорайоны Кислотные Дачи, Ива-1 и Садовый.

«Именно под нагрузкой на тепловых сетях можно обнаружить слабые места, которые в морозы могут обернуться проблемами. Поэтому мы в обязательном порядке проводим эти проверки. Графики синхронизированы с плановыми работами УК и ТСЖ внутри домов, чтобы можно было реже отключать горячую воду», – подчеркнул технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

По закону управляющие компании обязаны заранее оповещать жильцов о сроках отключений. Также горожане могут свериться с датами и адресами самостоятельно — на сайте «Т Плюс» в разделе «Гидравлические испытания» представлена вся информация о ходе работ.

Важно: если после завершения опрессовки горячая вода в квартире так и

не появилась, звонить нужно в свою УК или ТСЖ. Также можно обратиться в Тепловую справочную службу по номеру 8 (342) 259-39-98 или на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru/.

Гидравлические испытания 29.06.2026-12.07.2026

ул. Гайвинская, 105, 107;

ул. И. Репина, 103/1, 104, 115, 120

Гидравлические испытания 29.06.2026-13.07.2026

ул. Промышленная, 63/1, 65;

ул. 2-я Теплопроводная, 10;

ул. 3-я Теплопроводная, 4;

ул. 2-я Пограничная, 11;

ул. А. Бушмакина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19б, 19и, 20, 22, 25, 27, 94, 96;

ул. Генерала Доватора, 30, 30а, 36, 38, 40, 42;

ул. Колвинская, 10, 18, 20, 22, 23, 26;

ул. Можайская, 3, 6, 9, 11, 18, 20, 24;

ул. Молдавская, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

ул. Ракитная, 11, 13, 16, 17;

ул. Ольховская, 2, 4, 6, 21, 26, 27, 30, 34, 36, 38;

переулок Талицкий, 4, 6;

ул. Уссурийская, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 23, 25, 27, 27а;

ул. Фосфоритная, 5, 7, 8, 12;

ул. Генерала Черняховского, 14, 21, 25, 27, 29, 30, 35, 45, 45а, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

57, 58, 60, 62, 64, 72, 72а, 74/1, 74/2, 74/3, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

ул. Щитовая, 5, 7, 9, 11;

ул. Академика Веденеева, 100;

ул. Суперфосфатная, 6, 8, 20;

ул. 4-я Запрудская, 29, 31;

ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68;

ул. И. Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 44;

ул. Лядовская, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

Гидравлические испытания 30.06.2026-14.07.2026

ул. А. Луначарского, 11а, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 26а, 32, 32а, 33, 34, 35, 42;

ул. Газеты «Звезда», 30;

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ул. Екатерининская, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 61, 63;

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ул. Героев Хасана, 37а, 41, 45а;

ул. Красные Казармы, 64, 67, 68, 69

Гидравлические испытания 01.07.2026-15.07.20

ул. Холмогорская, 2в, 2г, 2д, 2е, 2з, 2ж, 4б, 4в, 4г;

бульвар Гагарина, 74, 74в, 78, 80, 80а, 84, 84а, 86, 86а, 88, 113б;

ул. Ф. Старцева, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11а,

13, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 23, 31, 31а,

61, 61/1;

ул. А. Макаренко, 6, 10а, 12а, 12б, 14а, 16а, 18, 19, 21, 23, 25;

ул. А. Грибоедова, 68;

ул. Лесная, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4;

ул. Н. Крупской, 79, 81, 83;

ул. А. Гайдара, 7а, 9а, 11а, 13а;

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ул. Сакко и Ванцетти, 93а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111;

ул. Уинская, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 5, 7, 9, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 34, 36, 38, 40, 42,

42а, 42/1, 44, 66, 68;

ул. Сапфирная, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16;

ул. Серебристая, 8, 12, 14, 16, 18;

ул. С. Звонарева, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 37, 39, 39а, 41, 43,

43а, 45;

ул. К. Лякишева, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

ул. О. Шмидта, 56, 56Б;

ул. А. Юрша, 1, 3, 3а, 5, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 9, 9а, 11, 21, 23, 25,

25/1, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42а, 54, 56, 56а, 60, 60а, 62, 64, 64а, 72, 74, 80, 82, 84, 86,

92, 96, 100;

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ул. Подольская, 33, 35;

ул. Танкистов, 11, 17, 19;

ул. Стахановская, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44;

ул. А. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38;

ул. В. Сивкова, 28;

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ул. И. Репина, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Д. Карбышева, 42, 44, 46, 48, 50

Гидравлические испытания 03.07.2026-17.07.20

ул. А. Борчанинова, 15, 62, 85;

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переулок Баковый, 5;

ул. А. Пушкина, 102, 104, 107а, 108, 108а, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 115а, 116а, 116б, 116в;

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