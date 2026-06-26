Под Пермью два здания аэродрома «Фролово» изымут из частной собственности

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевая прокуратура установила незаконную регистрацию некоммерческой организацией права собственности на здания аэродрома «Фролово». Надзорный орган подал исковое заявление в суд об отсутствии права частной собственности на объекты недвижимости.

Ранее прокуратура проверила законность нахождения административного здания и склада в собственности некоммерческой организации. Объекты недвижимости находятся на земельном участке, находящемся в федеральной собственности. Арендатор участка здания фактически не возводил, в связи с чем право собственности на них зарегистрировано незаконно.

Пермский районный суд после рассмотрения искового заявления прокуратуры признал отсутствующим право частной собственности на объекты недвижимости. Здания на территории аэродрома «Фролово» подлежат возврату в федеральную собственность.

«После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

Аэродром «Фролово» планирует в начале июля принять авиашоу «Крылья Пармы 2026».

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