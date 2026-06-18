Под Пермью в начале июля проведут авиашоу «Крылья Пармы 2026»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аэродром «Фролово» под Пермью 4 июля примет авиашоу «Крылья Пармы 2026». Гостей фестиваля вновь ждут головокружительные полеты, выступления воздушных асов и пилотажное искусство.

В программу авиашоу войдут: показательные вылеты, концертная программа и мастер-классы. Будут работать комфортные зоны отдыха.

В ближайшее время организаторы авиашоу «Крылья Пармы 2026» опубликуют более подробную программу, схему проезда и парковки. Начало событий в 13:00.

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