В Перми разработали инновационную систему обнаружения утечек в трубопроводах

Ученые ПНИПУ создали инновационную систему обнаружения утечек в газо- и нефтепроводах. Она в четыре раза точнее нормативов, не реагирует на ложные сигналы и работает автономно до трех лет в самых сложных климатических условиях.

В ее основу вошли два одновременно работающих независимых метода – гидравлическая локация с датчиками давления и анализ динамики давления с помощью нейросети.

На трубу через каждые несколько километров устанавливают автономные датчики. Они крепятся к существующим технологическим отверстиям. Датчики постоянно измеряют давление и по беспроводной сети передают данные на сервер.

В штатном режиме система собирает данные. Если нейросеть подтверждает утечку, на карте у оператора загорается точка с координатами. Ремонтная бригада получает сигнал и выезжает для устранения утечки.

Руководитель группы НОЦ геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений ПНИПУ Андрей Сюзев отметил эффективность системы на реальном объекте. Во время испытаний на действующем нефтепроводе в Пермском крае протяженностью более 15 км система определила место контрольной утечки с погрешностью 76 метров. Это в четыре раза точнее норматива, который допускает отклонение до 300 метров.

Созданная в Пермском политехе система готова к внедрению на промышленных предприятиях. Ее использование позволит предотвратить экологические катастрофы и сэкономить миллиарды рублей.

