Пермякам стала доступна оплата товаров по QR-коду в Китае через Мой МТС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПАО «МТС» объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране. Мой МТС позволяет задействовать и другие удобные способы оплаты покупок в Китае: через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.

МТС предоставила пользователям приложения Мой МТС возможность оплачивать покупки в Китае по QR-коду. QR является основным способом безналичного расчета в стране, он практически полностью заменил

все остальные способы расчета, в том числе и наличными.

Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать

иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс

конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 рублей, максимальная – 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то

есть. покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

«Китай стал одним из востребованных направлений у путешественников из Пермского края. По опыту наших клиентов мы знаем, что из-за высокого уровня цифровизации в стране туристы могут столкнуться с

трудностями в оплате. Часто в Китае наличные просто не принимают. Теперь у пермяков, благодаря передовым технологиям МТС, есть ключ ко всей безналичной инфраструктуре Китая — от крупных моллов

до небольших уличных лавок. Для нас принципиально важно сделать максимум для того, чтобы каждый абонент чувствовал себя в путешествии так же комфортно, как дома», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность

совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления – Турцию, Египет и Вьетнам.

Также в Мой МТС доступны быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая, которые значительно упрощают туристам нахождение в стране.

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