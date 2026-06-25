Российский банк продолжает модернизировать сеть офисов в Перми Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВТБ модернизирует сеть в регионе с учетом новых форматов и роста числа клиентов. К 2028 году планируется привести все отделения банка к единому стандарту обслуживания.

Несмотря на то, что площадь каждого отделения составляет около 100 кв. метров, клиентам доступен полный спектр банковских услуг.

«ВТБ уже второй год реализует в Пермском крае программу обновления сети своих отделений. Они все приводятся к единому современном формату обслуживания клиентов, главная ставка в котором сделана на обеспечение максимального комфорта для клиента при общении с банком. На сегодняшний день около половины наших офисов уже модернизированы, а полностью завершить процесс мы планируем к 2028 году. Уверен, что несмотря на развитие технологий, совершенствование цифровых каналов обслуживания клиентов, необходимость в живом общении у наших клиентов сохраняется», – отметил управляющий банка ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

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