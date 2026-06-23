Пермская «Парма» узнала соперников в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Фото: Единая лига ВТБ | vtb-league.com

Совет Единой лиги ВТБ определил состав участников, формат и регламент проведения чемпионата в сезоне 2026-2027. Соперниками пермского БК «БЕТСИТИ Парма» станут 11 команд.

В предстоящем сезоне не примет участие БК «Пари Нижний Новгород». Состав участников пополнит дебютант «Динамо Владивосток» и пропустившая прошлый сезон «Астана» (Казахстан). В число других участников розыгрыша вместе с пермяками вошли: «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярск), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), МБА (Москва), «Самара», УНИКС (Казань), «Уралмаш» (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва).

Команды ждет регулярный чемпионат в два этапа. На первом этапе они сыграют два круга каждый с каждым. По его итогам команды разделят на группы А и Б по шесть в каждой. На втором этапе соперники сыграют два круга каждый с каждым в своей группе.

Все шесть участников группы А напрямую попадают в плей-офф. Занявшие 1-4-е места в группе Б команды проведут турнир плей-ин. Два лучших коллектива пополнят состав участников плей-офф. В регулярном сезоне каждая из команд проведет по 32 матча.

Чемпион определится в серии плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная – до четырех, серия матчей за третье место – до двух побед.

Помимо чемпионата Единой лиги ВТБ намечено проведение еще двух турниров. WINLINE Basket Cup состоится с октября 2026 года по март 2027 года, Суперкубок Лиги ВТБ – с 14 по 19 сентября 2026 года.

В текущее межсезонье состав «Пармы» покинули да ведущих баскетболиста. Центровой Глеб Фирсов за денежную компенсацю перешел в «Локомотив-Кубань», его коллега по амплуа Террел Картер – в турецкий Tofaş Spor Kulübü.

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