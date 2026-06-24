Следственный комитет РФ возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Соликамске

Фото: пресс-служба Прокуратуры Пермского края

Следственный отдела по городу Соликамску возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. В ДТП пострадали несколько пассажиров. Предварительные подробности дорожного происшествия сообщили краевое ГУ МВД России и глав Соликамского округа.

По данным следствия, 24 июня в утреннее время по автодороге «Обход г. Соликамска» двигался рейсовый автобус. На 11 км трассы водитель допустил съезд в левый кювет, после чего произошло столкновение автобуса с деревом. Количество пострадавших уточняется.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщила пресс-служба краевого следственного правления СК РФ.

Соликамская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом. Надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, поставлен на контроль.

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