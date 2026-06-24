В Соликамске при ДТП с рейсовым автобусом пострадали пассажиры

ДТП с автобусом в Соликамске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Глава Соликамского округа Александр Русанов сообщил о ДТП с рейсовым автобусов. Дорожное происшествие произошло около 07:00 24 июня на ул. Всеобуча вблизи остановки «3-й район».

Водитель автобуса совершил съезд в кювет. Травмы получили четыре взрослых пассажира. Два человека направлены в травмпункт. Еще один пассажир госпитализирован в городскую больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пострадавшая женщина после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с автобусом в Соликамске. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

ДТП с автобусом в Соликамске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Рейсовый автобус МАЗ 24 июня в 06:30 двигался по автодороге «Обход г. Соликамска. По предварительной информации, водитель автобуса на 11 км автодороги при возникновении технической неисправности допустил съезд задним ходом в левый кювет по ходу движения. Впоследствии он допустил наезд на дерево.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.