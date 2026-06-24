В Прикамье готовят к открытию экологическую тропу на камне Ветлан

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В природном парке «Пермский» близится к завершению обустройство экологической тропы на камне Ветлан. Работы стартовали около года назад.

Обновленный маршрут включит: деревянный настил, смотровые площадки с металлическим ограждением, информационные стенды и указатели, места для отдыха и новая металлическая лестница с навесами. Знаковая в Прикамье локация сохранит уникальную природу, станет доступной и безопасной для тысяч туристов.

«Мы создаем не просто тропу, а современную инфраструктуру, которая будет служить жителям и гостям долгие годы», — отметили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Новую экотропу планируют открыть уже этим летом. До завершения работ по благоустройству для посещения обзорных площадок Ветлана краевое ведомство рекомендует пользоваться лесной тропой от турбазы «Родники».

На севере Прикамья открыли сезон речных прогулок по Вишере. Экскурсии проводят на речном трамвае «Сапсан».

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