На севере Прикамья открыли сезон речных прогулок по Вишере

Фото: ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края»

Дирекция ООПТ Пермского края сообщила об открытии навигации на речном трамвае «Сапсан». Путешественников приглашают в экскурсии по реке Вишере. Их ждут природные красоты, величественные скалы и живописные речным пейзажи Вишерского участка природного парка «Пермский».

Для путешествий доступны несколько маршрутов: к камню Ветлан, к урочищу Говорливое, а также большой круг с посещением Красновишерска, Говорливого и Вишерогорска.

Стоимость билетов, длительность экскурсий и правила поведения на борту «Сапсана» можно уточнить на официальном сайте ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края». Самый продолжительный по времени маршрут займет до 9 часов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru