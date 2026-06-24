Пермский «Амкар» начал подготовку к продолжению сезона

Фото: ФК «Амкар Пермь» | vk.com/amkar__perm

Пресс-служба ФК «Амкар Пермь» сообщила о датах проведения летних сборов команды. Пермяки начнут подготовку к матчам в дивизионе «Серебро» Второй лиги А.

Сбор команды и первая тренировка пройдут 24 июня. Тренировочные сборы продлятся до 12 июля. С 13 июля «Амкар» приступит к недельному циклу подготовки перед стартом в чемпионате.

Первый тур розыгрыша стартует 18 июля, завершится сезон 14 ноября. «Амкар» проведет 18 игр. Окончательный состав соперников пермяков станет известен позднее.

В межсезонье состав команды покинул нападающий Артем Котик, у которого закончился срок договора аренды. Игрок вернулся в нижнекамский «Нефтехимик».

«Амкар Пермь» не решил поставленную задачу на сезон. Пермяки не сумели выйти в дивизион «Золото» Второй лиги А.

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