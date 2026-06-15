Пермский «Амкар» не вышел в дивизион «Золото» Второй лиги

Фото: ФК «Амкар Пермь» | vk.com/amkar__perm

«Амкар Пермь» не решил поставленную задачу на сезон. Пермяки не сумели выйти в дивизион «Золото» Второй лиги А. Для повышения в классе им было достаточно не проиграть в решающем матче на своем поле в Перми.

«Амкар» проиграл «Динамо-Владивосток» со счетом 0:1 (0:1). Единственный гол на 30-й мин. забил Касаткин. Победа в Перми позволила дальневосточникам обойти пермяков в турнирной таблице. «Бело-голубые» с четвертого места в дивизионе «Серебро» вышли в «Золото». За матчем с трибун стадиона «Звезда» наблюдали рекордные за последние годы 4 173 зрителя.

«Амкар Пермь» продолжит выступление в дивизионе «Серебро». Теперь перед пермяками будет стоять задача не вылететь во Вторую лигу Б – низший профессиональной дивизион футбола в России.

В «Золото» вместе с «Динамо-Владивосток» вышли «Динамо-Брянск», «Динамо» (Киров) и «Алания». Они сменили неудачников из этого дивизиона – «Калуга», «Родина-2» (Москва), «Торпедо» (Миасс), «Иртыш» (Омск).

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