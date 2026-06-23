В Пермском крае еще 29 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В пермском крае объявили результаты ЕГЭ 2026 еще по трем предметам. Более 8 балла по математике, физике и обществознанию набрали 2 102 выпускника, включая 29 стобалльников.

Информацию «КП-Пермь» дополнили в краевом министерстве образования и науки. Максимальные 100 баллов по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагино, Нытвы и Чернушки. По обществознанию 100-балльниками стали восемь учеников из Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагино и Нытвы; по профильной математике – три представителя образовательных учреждений из Кунгура и Чайковского. ЕГЭ 2026 по профильной математики выбрали 55% выпускников школ, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Положительную динамику в кревом ведомстве объяснили стремлением поступить на специальности, связанные с техникой и технологиями в разных сферах промышленности.

Мионобр также привел список образовательных учреждений Прикамья с набравшими за ЕГЭ по 100 баллов выпускниками: Чайковский – гимназия им. Кирьянова; Пермь – политехническая школа ПНИПУ, гимназии №6 и, №7, лицей №1, школы №12 и №146, школа дизайна «Точка», лицей филиала ВШЭ; Лысьва – лицей «ВЕКТОРиЯ»; Чусовой – школа №5; Верещагино – Верещагинский образовательный комплекс; Нытва – школа №3; Чернушка – школы №1 и №2; Большая Соснова – Большесосновская школа.

Ранее стало известно о предварительных итогах ЕГЭ 2026 по русскому языку, химии, истории и литературе. Высокобалльниками стали 2 317 выпускников.

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