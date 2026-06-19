В Прикамье по результатам ЕГЭ 2026 высокобалльниками стали 2 137 выпускников

Фото: Министерство образования и науки Пермского края

Краевое министерство образования сообщило о предварительных итогах ЕГЭ 2026 по русскому языку, химии, истории и литературе. Высокобалльниками стали 2 317 выпускников. Ребята получили от 81 до 100 баллов.

Уже известны имена 74 стобалльников, из них двое выпускников – мультивысокобалльники. Маргарита Коваленко из школы №22 Перми и Лариса Бисерова их Большесосновской школы без ошибок справились с экзаменами по русскому языку и химии.

«Наши стобалльники не только большие интеллектуалы, но и еще очень творческие и многогранные личности», – отметили в краевом ведомстве.

В учебном 2025-2026 году стены школ Прикамья покинули 9,5 тыс. одиннадцатиклассников.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru