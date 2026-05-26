В школах Прикамья прозвенели последние звонки для более 40 тысяч выпускников

Фото: глава города Перми Эдуард Соснин | Личная страница в соцсетях

Во всех школах Пермского края 26 мая прозвенели последние звонки. Образовательные учреждения региона покинули почти 40 тыс. выпускников 2025-2026 учебного года, включая 32 тыс. – девятиклассников, 9,5 тыс. – одиннадцатиклассников.

Вместе с ребятами этот важный день в жизни разделили учителя, родители, представители администраций населенных пунктов и муниципалитетов, общественных организаций. «Последний звонок» в школах включил торжественные линейки, творческие выступления и награждения лучших выпускников. Ближе к вечеру вчерашние школьники продолжат встречи в своем кругу.

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал о «Последнем звонке» в школе своей старшей дочери. Она завершила обучение в 11-м классе.

«До сих пор помню, как повел ее в первый класс – казалось, это было только вчера. А теперь передо мной совсем взрослая, целеустремлённая девушка, у которой впереди большая дорога», – пишет в соцсетях глава города.

Наибольшее число выпускников этого учебного года в Перми – 18 260 человек, из которых 13 774 – девятиклассники, 4 486 – одиннадцатиклассники. В соседних Пермском округе школы покинут 2 389 выпускников – 1 965 девятиклассников и 424 одиннадцатиклассников, Краснокамске – 1 109 (135 одиннадцатиклассников и 974 девятиклассников) выпускников.

Уже наследующей неделе ребят ждут выпускные госэкзамены. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня, по трем предметам ОГЭ – 2-9 июня.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru