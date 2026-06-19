В аэропорту Перми отменили и задерживают несколько авиарейсов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно онлайн-табло аэропорта «Большое Савино», авиакомпания «Победа» 19 июня отменила два утренних авиарейса в Москву: ДР 6512 и ДР 434 с вылетом в 05:15 и 06:10 соответственно.

В число задержанных вылетов вошли: U6 1549 в Анталью – задердка с 03:00 19 июня до 00:35 20 июня, FV 6130 в Сочи – с 05:05 до 14:00, N4 883 в Калининград – с 07:20 до 13:50, FV 6296 в Москву – с 16:00 до 17:15, U6 1559 в Анталью – с 23:40 19 июня до 03:30 20 июня.

Перенесен прилет в Пермь: U6 1550 из Антальи – с 01:30 на 22:55, FV 6129 из Сочи – с 04:00 на 13:05, N4 884 из Калининград – с 06:20 на 13:00, FV 6295 из Москвы – с 15:10 на 16:10, U6 1560 из Антальи – с 22:10 19 июня на 03:05 20 июня.

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропортов Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Перми и Челябинска. Надзорный орган контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров.

«Аэрофлот» сообщил об отсутствии скоплений в точках обслуживания пассажиров в базовом аэропорту «Шереметьево». К 12:00 (мск) 19 июня авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов. Авиакомпания «Победа» намерена в первой половине дня 19 июня полностью вернуться к штатному расписанию полетов.

Днем ранее в аэропортах Москвы действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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