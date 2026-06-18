В аэропорту Перми массовая задержка московских авиарейсов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация 18 июня ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы. Ограничения необходимы да обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» массовая задержка утренних вылетов авиарейсов до Москвы. Взлет всех приземлившихся самолетов предварительно перенесли на 11:40. Авиарейс ДР 6512 ждет вылета с 05:15, СУ 1647 – с 06:00, ДР 434 – с 06:10, СУ 1395 – с 06:25, ДР 5514 – с 06:35, FV 6592 – с 07:55.

Также перенесли вылет авиарейсов в Сочи: FV 6130 – с 05:05 17 июня на 22:05 18 июня, FV 6130 – с 05:05 до 12:40 18 июня.

Авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» в связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны, отменены или направлены на запасные аэродромы.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, утром 18 июня ПВО уничтожила 52 летевших на город БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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