Фармацевт из Перми уклонился от налогов на 240 млн рублей

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического руководителя одной из крупных фармацевтических компаний. Фармацевта из Перми обвинили в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере.

Обвиняемый совместно с директором организации, ведущей деятельность в Пермском крае, Республике Коми, Московской, Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях, с января 2020 года по март 2022 года уклонились от уплаты налогов и страховых взносов на сумму свыше 240 млн руб.

Подельники организовали поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволило им необоснованно применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. В декларации по налогу на добавленную стоимость и расчеты по страховым взносам общества вносились заведомо ложные сведения о размере получаемой прибыли.

«В ходе предварительного следствия на объекты недвижимости и денежные средства, принадлежащие обвиняемому, наложен арест на сумму свыше 240 млн рублей в целях обеспечения требований о возмещении причиненного преступлением ущерба», – сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Второй фигурант уголовного дела скрылся от следствия. Дело приостановлено в связи с его нахождением в международном розыске.

Речь идет о бизнесе пермяков Николая Шаврина и Андрея Годовалова. Партнеры владели федеральной сетью «Аптека от склада». Сеть аптек работала на фармацевтическом рынке с 2009 года. Количество торговых точек приближалось к 800.

О закрытии компании стало известно в октябре 2023 года. Совладельцев аптечной сети заподозрили в сокрытии налогов около года назад.

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