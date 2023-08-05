В центре Перми насмерть сбили девушку

. Фото: архив "КП"

В субботу, 5 августа, около пяти часов утра в центре Перми произошло смертельное ДТП. 24-летняя девушка решила перейти улицу Монастырскую на перекрестке с Осинской на красный свет. В это время по улице ехал «Мерседес». Его 32-летний водитель не успел притормозить и на полной скорости наехал на пешехода.

- В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе краевой полиции. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер