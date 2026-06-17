Для пермяков ускорили соединение с Китаем

Фото пресс-служба МегаФона/ Татьяна Кравченко

МегаФон и China Telecom запустили новый магистральный канал связи между Хабаровском и Гонконгом. Теперь трафик двигается по сокращенному маршруту без необходимости пересекать несколько стран, чтобы добраться до Китая.

Раньше трафик к ряду китайских сервисов проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России, до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока: их запрос сначала проходил через всю страну и Европу, несмотря на географическую близость к КНР. После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счёт этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах и других сервисах. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое.

«Азиатский регион сегодня становится для российского телеком-рынка таким же важным направлением, как и западное. Мы видим, что интерес пользователей к китайским мессенджерам и маркетплейсам растет: трафик в первом квартале 2026 года увеличился почти на 50% год к году. Мы развиваем систему альтернативных направлений, которая повышает надежность и качество инфраструктуры, в том числе и для пользователей восточной части страны», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.