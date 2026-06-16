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Новости"Бизнес-новости": Пермь16 июня 2026 11:37

Ветеринарный врач из Перми стала седьмым миллионером от ПЗСП

Рассказываем, как ей улыбнулась удача и что нужно сделать, чтобы выиграть один миллион рублей от ведущего застройщика Перми
Источник:kp.ru
Василина Сарапулова с дочкой в офисе ПЗСП. Фото предоставлено ПЗСП

Василина Сарапулова с дочкой в офисе ПЗСП. Фото предоставлено ПЗСП

На три миллионера станет этим летом больше в Перми. ПЗСП снова запустил масштабную акцию «Купи квартиру — получи шанс на миллион», которая стала ярким событием на региональном рынке недвижимости. В прошлом году шесть семей уже стали обладателями миллиона рублей, а впереди — еще два этапа и счастливчика.

«Покупка нового жильяэто всегда ответственный шаг и важное событие для всех, поэтому для наших клиентов мы стараемся сделать её запоминающийся, чтобы до получения ключей их жизнь была наполнена другими приятными моментами от покупки»,отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

В июне удача улыбнулась Василине Сарапуловой, которая купила квартиру в новом семейном квартале ЖК «Патриот» на ул. Гачегова, 1 в Мотовилихинском районе Перми. Это три дома переменной этажности на 203 квартиры с удобными планировками до 73 квадратных метров. Цены начинаются от 3.3 млн рублей.

Дом отлично подойдет для семей с детьми: рядом есть множество мест для прогулок и отдыха, спортивные и детские площадки, а закрытый двор позволит гулять в безопасности. На территории будет доступно видеонаблюдение, а также система контроля доступа – вы сможете управлять домофоном и просматривать видео с камер с помощью смартфона.

Как стать победителем?

Седьмой миллионер от ПЗСП Василина Сарапулова работает ветеринарным врачом – спасает животных, и в день розыгрыша собиралась на работу в ночную смену, поэтому радостную новость сначала узнала её сестра. «Принять участие в акции от ПЗСП решилась спонтанно, без каких-либо мыслей о выигрыше. Лично поприсутствовать не получилось из-за работы, но меня выручила моя сестра Юлия, за что ей большое спасибо. В момент, когда сестра прислала мне фото с выигрышем, я в первые секунды не поверила ей и своим глазам, а потом у меня был необъяснимый спектр эмоций, который не отпускает до сих пор!», — вспоминает победительница.

Василина отмечает, что у неё прекрасная и дружная семья, они друг друга очень ценят и любят. «Когда я сообщила своей семье, что я выиграла эту акцию, то они искренне за меня порадовались и поддержали! Выигрыш потрачу на будущий ремонт, осталось дождаться получения ключей! Большое спасибо команде ПЗСП за возможность поучаствовать в таких акциях, это невероятные ощущения», — делится обладательница приза.

Условия участия в акции просты: при покупке квартиры в жилых комплексах ПЗСП этим летом пермяки автоматически участвуют в шансе на 1 миллион рублей. Победитель определяется каждый месяц на торжественном мероприятии в присутствии всех покупателей. Акция продлится до 31 июля.

Фото предоставлено ПЗСП

Фото предоставлено ПЗСП

Сейчас у ПЗСП действуют специальные акции и предложения, в том числе и на готовые квартиры, с которыми покупка станет еще доступней, а ключи вы получите за считанные дни.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52 и ул. Докучаева, 31.

Реклама: АО «ПЗСП»

Сайт ГК ПЗСП

Срок проведения акции с 01.05.2026 по 31.07.2026 г. 3 победителя по 1 000 000 рублей после вычета НДФЛ. Акция не является лотереей, участие в ней не требует платы и не связано с рисками. Организатор акции АО "ПЗСП". Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте pzsp.ru. Застройщик: ООО "Спецстрой ПЗСП-Вышка 2". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Даты проведения итогов (определение Победителей) акции «Купи квартиру - получи шанс на миллион»: первый этап – 10.06.2026 г.; второй этап – 10.07.2026 г.; третий этап – 10.08.2026 г. Подробная информация в Положении на сайте ПЗСП.

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