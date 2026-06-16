Ветеринарный врач из Перми стала седьмым миллионером от ПЗСП

Василина Сарапулова с дочкой в офисе ПЗСП. Фото предоставлено ПЗСП

На три миллионера станет этим летом больше в Перми. ПЗСП снова запустил масштабную акцию «Купи квартиру — получи шанс на миллион», которая стала ярким событием на региональном рынке недвижимости. В прошлом году шесть семей уже стали обладателями миллиона рублей, а впереди — еще два этапа и счастливчика.

«Покупка нового жилья — это всегда ответственный шаг и важное событие для всех, поэтому для наших клиентов мы стараемся сделать её запоминающийся, чтобы до получения ключей их жизнь была наполнена другими приятными моментами от покупки», — отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

Фото предоставлено ПЗСП

В июне удача улыбнулась Василине Сарапуловой, которая купила квартиру в новом семейном квартале ЖК «Патриот» на ул. Гачегова, 1 в Мотовилихинском районе Перми. Это три дома переменной этажности на 203 квартиры с удобными планировками до 73 квадратных метров. Цены начинаются от 3.3 млн рублей.

Дом отлично подойдет для семей с детьми: рядом есть множество мест для прогулок и отдыха, спортивные и детские площадки, а закрытый двор позволит гулять в безопасности. На территории будет доступно видеонаблюдение, а также система контроля доступа – вы сможете управлять домофоном и просматривать видео с камер с помощью смартфона.

Как стать победителем?

Седьмой миллионер от ПЗСП Василина Сарапулова работает ветеринарным врачом – спасает животных, и в день розыгрыша собиралась на работу в ночную смену, поэтому радостную новость сначала узнала её сестра. «Принять участие в акции от ПЗСП решилась спонтанно, без каких-либо мыслей о выигрыше. Лично поприсутствовать не получилось из-за работы, но меня выручила моя сестра Юлия, за что ей большое спасибо. В момент, когда сестра прислала мне фото с выигрышем, я в первые секунды не поверила ей и своим глазам, а потом у меня был необъяснимый спектр эмоций, который не отпускает до сих пор!», — вспоминает победительница.

Василина отмечает, что у неё прекрасная и дружная семья, они друг друга очень ценят и любят. «Когда я сообщила своей семье, что я выиграла эту акцию, то они искренне за меня порадовались и поддержали! Выигрыш потрачу на будущий ремонт, осталось дождаться получения ключей! Большое спасибо команде ПЗСП за возможность поучаствовать в таких акциях, это невероятные ощущения», — делится обладательница приза.

Условия участия в акции просты: при покупке квартиры в жилых комплексах ПЗСП этим летом пермяки автоматически участвуют в шансе на 1 миллион рублей. Победитель определяется каждый месяц на торжественном мероприятии в присутствии всех покупателей. Акция продлится до 31 июля.

Фото предоставлено ПЗСП

Сейчас у ПЗСП действуют специальные акции и предложения, в том числе и на готовые квартиры, с которыми покупка станет еще доступней, а ключи вы получите за считанные дни.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52 и ул. Докучаева, 31.

Реклама: АО «ПЗСП»

Сайт ГК ПЗСП

Срок проведения акции с 01.05.2026 по 31.07.2026 г. 3 победителя по 1 000 000 рублей после вычета НДФЛ. Акция не является лотереей, участие в ней не требует платы и не связано с рисками. Организатор акции АО "ПЗСП". Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте pzsp.ru. Застройщик: ООО "Спецстрой ПЗСП-Вышка 2". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Даты проведения итогов (определение Победителей) акции «Купи квартиру - получи шанс на миллион»: первый этап – 10.06.2026 г.; второй этап – 10.07.2026 г.; третий этап – 10.08.2026 г. Подробная информация в Положении на сайте ПЗСП.

реклама, АО "ПЗСП", ИНН 5903004541, erid: 2W5zFFwXJ4Z