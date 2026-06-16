В Перми назвали сроки проведения фестиваля «Город встреч»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция летнего фестиваля «Город встреч» в Перми рассказала о запланированных событиях на июнь и июль. Масштабное краевое мероприятие завершится в августе.

В ближайшие субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, театральные выходные «Города встреч» пройдут с 13:00 до 18:00 на набережной Камы у Речного вокзала. В эти же дни Пермь примет «Театральный поезд».

Через неделю 27 июня на эспланаде начнет работать фестивальный городок. Его впервые, начиная с 2023 года, откроют в рамках фестиваля «Город встреч». Он будет встречать гостей со вторника по воскресенье до 25 июля.

Первые события в фестивальном городке состоятся 27 и 28 июня. Их проведут в рамках празднования Дня молодежи.

В июле пермяков и гостей города ждут: 4 и 5 июля – фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», 11 и 12 июля – семейный фестиваль «Стар фест», 18 и 19 июля – танцевальный фестиваль «Танцуй. Открывай» (18 и 19 июля).

Летний фестиваль «Город встреч» стартовал 12 июня в День России и День города Перми. Его открыли академический хор «Млада» и певица Татьяна Куртукова. Их выступление на городской эспланаде собрало более 25 тыс. человек. Праздничные мероприятия в День города и День России посетили 140 тыс. жителей и гостей региона.

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