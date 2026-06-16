Следственный комитет РФ начал проверку гибели подростка на ж/д путях в Прикамье

Кадр из видео Центрального МСУТ СК РФ

Центральное МСУТ Следственного комитета РФ выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего ребенка на железнодорожных путях в Прикамье. Мальчик переходил через пути вне специально оборудованного места перед приближающимся подвижным составом, перенося велосипед.

По предварительным данным, 15 июня 2026 года на 1412 км Свердловской железной дороги, вблизи деревни Хухрята Краснокамского электропоездом смертельно травмирован 10-летний подросток. Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, однако мальчик был смертельно травмирован.

Следственные органы организовали проведение доследственной проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сотрудники ведомства проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают обстоятельства происшествия.

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