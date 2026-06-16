В Прикамье поезд сбил насмерть 10-летнего подростка на велосипеде

Фото: АСФ МКУ «УГЗЭП» Краснокамского муниципального окрга

Под Краснокамском погиб мальчик 2015 года рождения. На 1412 км железной дороги в районе деревни Хухрята подростка сбил поезд.

Сообщение на телефон ЕДДС Краснокамского округа поступило в 18!5 15 июня. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП». По прибытию на место помощь спасателей не потребовалась, мальчик получил травмы не совместимые с жизнью.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, необходимо звонить по телефону «112».

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