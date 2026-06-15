В Перми готовятся запустить трамваи на улицах Сибирской и Чернышевского

Фото: Департамент транспорта администрации города Перми

Городские власти в ближайшее время готовы запустить движение трамваев

В Перми городские власти сообщили о начале второго этапа обкатки новых путей на улицах Сибирской и Чернышевского. На прошлой неделе для проведения диагностики и выявления возможных дефектов к работе приступил специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2».

Для проведения обкатки путей к нему 15 июня присоединился поезд со сцепкой из вагонов 71-619. Вагоны сцепили «хвостами», что позволит ездить по выделенному участку туда и обратно без разворота. Этот метод позволит экономить время и ускорит процесс обкатки путей. Ранее вышедший на линию вагон-лаборатория приступил к обследованию контактной сети.

«Совсем скоро дадим старт трамвайному движению на улицах Сибирской и Чернышевского. Итоговое решение о дате запуска трамвайного движения будем принимать только после полной проверки путей», – сообщили «КП-Пермь» в администрации города.

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