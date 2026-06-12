В Перми началась обкатка трамвайного пути на улицах Сибирской и Чернышевского

Фото: Администрация города Перми

В Свердловском районе Перми продолжается обновление трамвайной сети. На время проведения работ с 29 января прекратили движение трамваев по улицам Сибирской, Белинского и Чернышевского. Подрядчик меняет основание путей и рельсошпальную решетку.

По информации администрации города, департамент транспорта 11 июня приступил к обкатке новых путей на улицах Сибирской и Чернышевского. На участок вышел специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2». Его использует МУП «ПермГорЭлектоТранс» для проведения диагностикиу и выявления возможных дефектов.

Подрядчик завершает выправку трамвайного пути и регулировку контактной сети. Предстоит строительство новой трамвайной остановки на пересечении улиц Чернышевского и Карла Модераха.

На площади Трудовой доблести продолжается реконструкция трамвайного узла с монтажом современных стрелочных переводов.

После завершения обкатки и проверки обновленного пути власти города примут решение о дате запуска трамвайного движения.

Работы проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь». Ранее в рамках трехстороннего концессионного соглашения компания уже выполнила обязательства по поставке нового подвижного состава в Пермь поставили 44 новых трамвайных вагона.

Ранее было запущено движение по обновленным трамвайным путям на улицах Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира. Также ведутся работы по реконструкции тяговых подстанций.

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