«Аэрофлот» увеличил частоту авиарейсов из Перми в Анталью

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Аэрофлот» на период высокого спроса вводит дополнительные регулярные рейсы в Турции из Москвы и шести регионов России. Частоту авиарейсов в Анталью увеличат из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод.

Ранее «Аэрофлот» с 1 июня начал совершать собственные прямые авиаперелеты по маршруту «Пермь – Анталья» по понедельникам и четвергам с вылетом из «Большого Савино» в 19:05. С 27 июня по 10 октября вводится дополнительный рейс по субботам с вылетом в 15:35.

Время в пути превысит 5 часов 35 минут, стоимость билета – от 22 927 руб. Полеты выполняются на воздушном судне Airbus A320 в компоновке «Эконом» и «Бизнес».

Также с 1 июля запускает программу прямых полетов из Перми в Анталью авиакомпания «Победа».

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