Авиакомпания «Победа» запускает программу полетов из Перми в Анталью

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Победа» с 1 июля запускает программу прямых полетов из Перми в Анталью. Перелеты будут выполняться по средам и воскресеньям.

Время в пути из Перми в Анталью составит 5 часов 25 мин., вылет – в 06:00, прилет – в 09:25. В обратном направлении время в пути составит 4 часа 45 мин. Вылет из Антальи – в 10:00, прилет в Пермь – в 16:45.

Билеты доступны на сайте авиакомпании «Победа». Стоимость перелета из Перми – от 14 965 руб., из Антальи – от 11 680 руб. Программа прямых перелетов рассчитана до 21 октября.

Программу прямых перелетов по маршруту «Пермь – Анталья - Пермь» с 1 июня также открыл «Аэрофлот».

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