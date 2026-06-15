Пермякам рассказали, как правильно защитить смартфон от посторонних

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В телефоне хранятся фото, переписки, банковские приложения и документы — доступ к ним не должен попасть в чужие руки. Эксперты МТС напоминают ключевые меры защиты, которые работают именно в комплексе.

Экран блокировки: первый рубеж

Самый надёжный вариант — сложный пароль от восьми знаков с буквами разного регистра, цифрами и символами. Для ПИН-кода используйте минимум шесть непредсказуемых цифр. Графический ключ легко подсмотреть, а биометрия хоть и удобна, но остаётся лишь дополнением к основному коду. На iPhone можно включить автоматическое удаление всех данных после десяти неверных попыток ввода — правда, осторожнее, если в доме есть дети.

SIM-карта и шифрование

ПИН-код сим-карты часто игнорируют, а зря: без него злоумышленник переставит карту в другой аппарат и получит доступ к SMS с кодами подтверждения. Задать код можно в настройках мобильной сети, избегая тривиальных комбинаций. После трёх неверных попыток SIM заблокируется — потребуется PUK-код. Данные на современных смартфонах шифруются по умолчанию, но на Android стоит убедиться, что статус шифрования — «Зашифровано».

Удалённое управление и двойная защита

Обязательно активируйте функции «Найти устройство» или «Локатор» — это позволит отследить, заблокировать или стереть данные потерянного телефона. Для всех важных аккаунтов подключите двухфакторную аутентификацию, а для банковских приложений и мессенджеров настройте отдельный пароль или биометрию. Не забывайте проверять разрешения программ на доступ к камере, микрофону и геолокации, отключая лишнее.

Настройки и поведенческая безопасность

На заблокированном экране скройте содержимое уведомлений, чтобы никто не прочитал сообщения или коды без разблокировки. Установите тайм-аут блокировки 15–30 секунд и настройте автоматический бэкап в облако. Пользователям Android стоит установить антивирус и вовремя обновлять систему, владельцам iPhone — следить за обновлениями iOS. Главное — не оставляйте телефон без присмотра, не вводите пароли на виду и не подключайтесь к общественным Wi-Fi для конфиденциальных операций.

Лучший способ не попасть на крючок к телефонным мошенникам — не вступать с ними в разговор. Например, антиспам «Защитник» распознаёт нежелательные вызовы, сам на них отвечает, а потом присылает текст с расшифровкой диалога — чтобы вы не тратили время на пустые и опасные разговоры.