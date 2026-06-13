Открытие летнего фестиваля «Город встреч» в Перми собрало 25 тысяч зрителей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На открытие фестиваля "Город встреч" пришли больше 25 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Напомним, что открытие летнего фестиваля прошло в день рождения Перми, 12 июня. Перед зрителями выступили хор «Млада» и певица Татьяна Куртукова, известная широкой публике по песне Матушка-земля. В концерте Куртюковой участвовали 40 пермских танцоров.

- Я рада выступить сегодня здесь, поздравляю вас с Днём России, с Днём города! Для меня большая честь быть сегодня здесь. От такого количества людей даже перехватывает дыхание. Все мои песни о семье, о любви, о любви к своей стране. Радостно видеть так много детей, так много семей на нашем празднике, – рассказала на выступлении Татьяна Куртукова.

Посмотреть на выступелние артистов и отметтить день города приехали жители со всего Пермского края.

- Ехал к вам с утра - вся электричка была забита, - рассказывает "КП-Пермь" житель Кизела Владислав.

Фестиваль «Город встреч» будет продолжаться всё лето. Следите за предстоящими событями на нашем сайте и в соцсетях. Посмотреть, как город отметил свой день рождения, можно в нашем фоторепортаже.

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