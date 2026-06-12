В Перми открытие фестиваля «Город встреч» с Татьяной Куртуковой покажут онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Празднование Дня города в Перми завершит открытие большого летнего фестиваля «Город встреч». Прямую трансляцию можно найти на странице главы региона Дмитрия Махонина во «ВКонтакте».

На сцену выйдут пермские артисты и певица Татьяна Куртукова, песни которой знает вся страна. Исполнитель мегахита «Матушка» в начале недели обратилась к жителям Прикамья. Она попросила прийти на концерт в народных нарядах.

Онлайн-трансляция начнется 12 июня в 21:00.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru