Дягилевский фестиваль 2026 в Перми проведет онлайн-трансляции событий

Фото: пресс-служба Дягилевского фестиваля

Дирекция Дягилевского фестиваля рассказала «КП-Пермь» о проведении онлайн-трансляций нескольких событий из основной программы. В их число войдут премьера экспериментального проекта «Дягилев. Короткие формы», танцевальные миниатюры и хоровые концерты.

В проекте «Дягилев. Короткие формы» (16+) танцевальные миниатюры на музыку композиторов-резидентов Дома Радио и Теодора Курентзиса представят шесть хореографов – Нурбек Батулла, Владимир Варнава, Евгений Калачев, Игорь Фирсов и Ксения Михеева. Трансляция состоится 13 июня в 19:00 (мск).

Концерт «Еже от века таинство» (12+) ждет поклонников духовной музыки XV-XVII веков в исполнении вокального ансамбля «Узорика», исполняющий музыку, созданную до возникновения классических певческих школ. Трансляция – 14 июня в 15:00 (мск).

Хоровой концерт «Плач Иеремии» (12+) представит камерный хор Festino из Санкт-Петербурга. Трансляция - 16 июня в 19:00 (мск).

Опера-вербатим «Три сестры» (12+) прозвучит в исполнении выпускников образовательной программы Дягилевского фестиваля. Трансляция – 19 июня в 13:00 (мск).

Насир Шамма и Карлос Пиньяна представят концерт этнической музыки (18+). Он объединит классические арабские традиции с языком испанского фольклора. Трансляция – 20 июня в 21:00 (мск).

Трансляцию событий Дягилевского фестиваля 2026 в Перми проведут: онлайн-кинотеатр Okko на официальной странице во «ВКонтакте», интерактивное ТВ Дом.ру, официальные каналы фестиваля на RUTUBE и «ВК Видео».

В Перми к Дягилевскому фестивалю создали маршрут «По следам Сергея Дягилева». Он позволит погрузиться в мир великого импресарио.

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