В Перми к Дягилевскому фестивалю создали маршрут «По следам Сергея Дягилева»

Фото с видео: Министерство культуры Пермского края

В Перми 11 июня концертом оркестра musicaeterna под управлением Теодора Курентзиса стартует Дягилевский фестиваль 2026. Специально к его открытию проект «Пермь Здесь» и администрация города подготовили новый туристический маршрут «По следам Сергея Дягилева».

Маршрут позволит погрузиться в мир великого импресарио. Имя Сергея Дягилева стало символом синтеза искусств, новаторства и триумфа русской культуры на мировой сцене.

Погулять по маршруту можно после скачивания приложения «Пермь Здесь» для iOS и Android. Цифровой краевед по Перми включил интерактивные маршруты, офлайн-навигацию и дополненную реальность. Приложение превратит прогулку в увлекательное приключение.

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