Росавиация закрыла аэропорт в Перми на прием и выпуск самолетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация 12 июня в 10:35 временно закрыла аэропорты в Перми и Ижевске. Ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» задерживается прилет авиарейсов: ЮВ 541 из Казани – с 12:30 до 14:00, FV 6583 из Санкт-Петербурга – с 13:20до 15:20, A4 4017 из Махачкалы с 13:45до 14:19, RT 706 из Ташкента – с 21:25 до 22:00.

Также предварительно перенесли вылет авиарейсов: RT 705 в Ташкент с 14:00 на 15:00, FV 6584 в Санкт-Петербург – с 14:20 на 16:20.

В Пермском крае с 09:50 действуют режим «Беспилотная опасность» и экстренный план «Ковер». Телефон вызова экстренных служб – «112».

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