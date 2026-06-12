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НовостиОбщество12 июня 2026 5:29

В Перми вслед за «Беспилотной опасностью» ввели план «Ковер»

Радиус действия режима опасности составляет 100 км
Павел ШАТРОВ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми после режима «Беспилотной опасностью» 12 июня ввели план «Ковер». В воздушном пространстве появилась угроза или появление неопознанных беспилотников. О введении плана в 09:50 сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Радиус действия плана «Ковер» в Перми составляет 100 км. Экстренный план вводят силы ПВО, он требует немедленную посадку или вывод из зоны действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных.

Номер вызова экстренных служб – «112».

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