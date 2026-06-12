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НовостиОбщество12 июня 2026 4:59

В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность»

Режим оповещения населения ввели в 09:50
Павел ШАТРОВ
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

РСЧС Пермского края сообщило о введении на территории региона режима с 09:50 режима «Беспилотная опасность». Все оперативные службы Прикамья находятся в полной готовности

В краевом Минтребезе просят жителей и гостей Прикамья быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб – «112».

На время действия режима «Беспилотная опасность» возможны ограничения доступа к Интернету и мобильной связи.

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