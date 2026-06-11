В мае с улиц Перми демонтировали 27 незаконных нестационарных торговых объектов

Фото: Администрация города Перми

В Перми специалисты городского контрольного департамента проводят регулярную работу по выявлению незаконных НТО и их демонтаж. Торговля или предоставление услуг объекты предоставляют с нарушениями требований законодательства.

Большую часть нарушений помогли выявить обращения горожан. В мае этого года на территории Перми демонтировали 27 незаконных нестационарных торговых объектов.

В Свердловском районе убрали девять павильонов на частной территории, в Мотовилихинском – один. В Индустриальном и Орджоникидзевском районах ликвидировали по пять НТО. В Индустриальном районе на муниципальной территории демонтировали два павильона, на частной – два павильона и один киоск. В Орджоникидзевском районе на муниципальной территории убрали три лотка для уличной торговли и одну автолавку, на частной – один павильон.

В Ленинском районе ликвидировали три НТО. На муниципальной территории демонтировали один павильон, на частной – один шиномонтаж и один павильон. В Кировском и Дзержинском районах убрали по два НТО. В Кировском районе на муниципальной и частной землях демонтировали вендинговые аппараты. В Дзержинском районе на муниципальной территории ликвидировали киоск, на частной – павильон.

Ранее в Перми утвердили схему размещения НТО и требования к их внешнему облику. Это позволяет обеспечить единые подходы ко всем объектам, располагающимся на земельных участках вне зависимости от формы собственности, в том числе соблюсти архитектурный облик уже сложившейся застройки.

Также в городе действует положение, регламентирующее порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной и государственной собственности.

Городские власти также ведут активную работу по упорядочению размещенных НТО на частной территории. Важным шагом стало утверждение краевым министерством промышленности и торговли нового регионального порядка во исполнение Федерального закона №14. Он обеспечивает соблюдение градостроительных норм, санитарных требований и требований безопасности, повышает уровень комфорта городской среды.

В целом за 2025 год администрации города и районов получили 1 025 жалоб от жителей на НТО, с начала 2026 года – 195. Горожане сообщали: о торговле некачественной продукции, табаком и алкоголем; шуме и грязи; размещении киосков на тротуарах.

При выявлении незаконных НТО специалисты администрации Перми проводят разъяснительную работу с собственниками. Если собственники НТО не реагируют, в их адрес составляется протокол об административном правонарушении за торговлю в неустановленном месте. Самовольно установленные на муниципальной земле торговые объекты принудительно демонтируются.

Жители Перми могут сообщить о работе НТО несколькими способами: в администрацию своего района по телефону или через электронную почту; через портал «Управляем вместе»; в официальные сообщества администрации Перми (например, ВКонтакте).

В Перми с 1 сентября вступят изменения в Правила по благоустройству по упорядочению размещения НТО на улицах города. Владельцам объектов предоставят переходный период до 1 декабря для приведения их в соответствие новым требованиям.

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