Власти Перми стандартизируют требования к НТО на муниципальных и частных землях

Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми ведет активную работу по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на улицах города. Важным шагом стало утверждение краевым Минпромторгом нового регионального порядка во исполнение федерального законодательства.

Нововведение позволит создать необходимые правовые основания для регулирования размещения НТО на муниципальных и частных земельных участках. Это обеспечит соблюдение градостроительных норм, санитарных требований и требований безопасности, повысит уровень комфорта городской среды.

В Перми функционирует около 270 НТО на муниципальных землях. Они включены в схему, их работа полностью контролируется администрацией города. Еще почти 1 200 объектов находятся на частной земле, где у властей города нет прямых полномочий к регулированию их деятельности. Они появятся с вступлением в силу нового порядка.

Владельцы объектов на участках с частной собственности должны будут обеспечить движение пешеходов, доступ потребителей к объектам торговли, безбарьерную среду для инвалидов и маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, а также соблюсти требования безопасности, пожарные и санитарные нормы. Места размещения и использования НТО не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения.

На частных землях запретят размещение НТО: в арках капитальных объектов; на детских и спортивных площадках; площадках для отдыха; в 10-метровой зоне от границ посадочных площадок остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования; на расстоянии ближе пяти метров от входов и выходов надземных и подземных пешеходных переходов; на перекрестках и тротуарах, если ширина свободного прохода по тротуару составляет менее трех метров; в границах территорий объектов культурного наследия; на парковках; перед фасадами жилых зданий; при подключении к инженерным коммуникациям, проложенным иными способами, за исключением подземного.

«При рассмотрении заявления о включении таких НТО в схему мы будем обязаны проверять на соответствие их размещения требованиям правил благоустройства, пожарной безопасности, правилам безопасности дорожного движения и нормам доступной среды. Если объект нарушает правила, он не будет включен в официальную схему размещения», – пояснила начальник городского департамента экономики и промышленной политики Нина Конюкова.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Владельцам НТО предоставят переходный период до 1 декабря для приведения объектов в соответствие новым требованиям. Подробнее ознакомиться с приказом об утверждении порядка можно на сайте регионального Минпромторга.

Если НТО не соответствует принятым требованиям, контрольные органы вправе применить меры административного воздействия. Жители Перми могут сообщить о нарушениях несколькими способами: в администрацию своего района по телефону или через электронную почту; через портал «Управляем вместе»; в официальные сообщества администрации Перми.

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