БК «БЕТСИТИ Парма» выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Белых

Фото: Глава города Перми Эдуард Соснин | Соцсети

БК «БЕТСИТИ Парма» выразил соболезнования в связи со смертью легенды пермского баскетбола Белых Зинаиды Дмитриевны. Она была первой среди спортсменок Прикамья, удостоенной звания мастер спорта СССР по баскетболу. Ее имя навсегда вошло в историю пермского спорта.

В 1960-х годах Зинаида Белых выступала за женскую команду пермского «Динамо», была одним из его лидеров. В ее составе она дважды становилась победительницей первенства спортивного общества «Динамо» РСФСР, неоднократно признавалась самым результативным игроком соревнований российского уровня.

В 1958-1963-х годах Зинаида Дмитриевна во время учебы на химическом факультете ПГУ выступала за университетскую баскетбольную команду. Ввходила в сборную города на Спартакиаде народов РСФСР.

Сыновья Зинаиды Белых не добились успехов в спорте, но стали успешными политиками и государственными деятелями: Никита работал на должности губернатора Кировской области, Александр – начальника управления генпрокуратуры в ПФО.

Об уходе из жизни на 85-м году Почетного гражданина города и бывшего директора лицея №2 сообщил 10 июня глава Перми Эдуард Соснин.

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