В Перми на 85-м году жизни скончалась Почетный гражданин города Зинаида Белых

Фото: Глава города Перми Эдуард Соснин | Соцсети

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил об уходе из жизни Почетного гражданина города, бывшего директора лицея №2 Белых Зинаиды Дмитриевны. Вся ее профессиональная деятельность была связана с развитием науки и образования города.

Зинаида Белых родилась 19 июня 1941 года в Свердловске. В 1958 году с золотой медалью окончила школу №9 в Перми, в 1963 году – Пермский госуниверситет.

В 1966-2010 годах работала в ПГУ сначала ассистентом, затем доцентом и деканом химического факультета. Она внесла значительный вклад в подготовку специалистов и развитие химического образования. Была автором более 100 научных работ и изобретений, активно занималась вопросами совершенствования образовательного процесса.

Особое место в ее жизни заняло создание и развитие лицея №2. В 1990 году Зинаида Дмитриевна стала одним из организаторов, а с 1994 года – директором многопрофильного Областного лицея при ПГУ. Лицей по праву считается одним из лучших в городе и крае.

Благодаря ее профессионализму, энергии и преданности делу многие поколения выпускников получили качественное образование и смогли реализовать себя в самых разных сферах деятельности. Покинула пост директора лицея в июле 2018 года.

За большой личный вклад в развитие системы образования Перми, Пермского края и России Зинаиде Дмитриевне было присвоено звание Почетного гражданина города Перми. Она была удостоена многочисленных государственных, ведомственных и общественных наград.

Светлая память о Зинаиде Дмитриевне Белых навсегда сохранится в сердцах ее родных и близких, коллег, учеников и всех жителей Перми, для которых её имя неразрывно связано с развитием образования и общественной жизнью города.

Глава Перми выражает глубокие соболезнования родным и близким Зинаиды Дмитриевны.

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