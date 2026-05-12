Дягилевский фестиваль 2026 в Перми объявил программу и старт продажи билетов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дягилевский фестиваль 2026 в Перми пройдет с 11 по 20 июня. В его программу войдут симфонические концерты, мультижанровые перформансы, этническая музыка и синтетические спектакли.

Основную программу Дягилевского фестиваля 2026 в Перми 11 июня откроет концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты исполнят Четвертую симфонию Бетховена и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта. (12+)

Завершит фестиваль 20 июня постановка «Рамо. Звук света – 2» (12+) в режиссерской версии Елизаветы Мороз. Оперную музыку Жан-Филиппа Рамо дополнит сценические действия артистов Академии им. Рубинштейна и танцевальной труппы musicAeterna.

В число других знаковых фестивальных событий вошли: 15 июня – программа Miserere и «Песни уныния и печали» (12+) в исполнении хора musicAeterna, 16 июня – танцевальный спектакль «Хора» (16+) в хореографии Охада Наарина, 16 июня - концерт композиторов-резидентов musicAeterna и Дома Радио «Музыка для пустой комнаты» (16+), 20 июня – электронный сайд-проектом «Механический пес» Дельфина (Андрей Лысиков).

Полная программа основной программы и Фестивального клуба доступна на сайте Дягилевскеого фестиваля 2026 в Перми. События пройдут на нескольких площадках, включая ДК им. Солдатова, «Завод Шпанина», частую филармонию «Триумф», архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

Предварительная продажа билетов на события Дягилевского фестиваля 2026 в Перми фестиваля стартует 21 мая в 14:00 (пермское время) на платформе «Яндекс Афиша». Первыми смогут купить билеты подписчики «Яндекс Плюс».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru