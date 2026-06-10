Ученый из Крыма рассказал об энергоэффективных домах

Фото: «МК в Крыму»

В связи с неуклонным ростом коммунальных платежей все больше людей задумываются о строительстве индивидуального жилья. В России наблюдается его стабильный рост. Проживание в частном доме будет выгодным для семейного бюджета, если он является энергоэффективным

По мнению профессора СевГУ, доктора технических наук Александра Дворецкого, энергоэффективность позволяет снижать плату за энергию при том же комфорте. К отоплению дома можно добавить дармовую солнечную энергию. Для этого жилые помещения должны быть сориентированы на юг. Архитектор с самого начала должен проектировать дом с учетом солнечного фактора.

Строить энергоэффективные здания выгодно, но их не так много. Основные причины кроются в экономических факторах. В большинстве случаев новые технологии и решения дороже тех, которые уже применяются. Еще одна причина в отсутствии технических знаний и нежелании им обучаться.

Каждому хозяину энергоэффективного частного дома надо знать, что новые технологии окупятся лишь спустя 5-7 лет. Зато потом он будет платить меньше за тепло, горячую воду и электричество всю оставшуюся жизнь. Строительство энергоэффективного дома будет стоить на 7-10 % дороже, но через несколько лет его содержание будет выгодно.

Многоэтажные дома также могут дополнительно обогреваться солнечной энергией. Для этого надо создавать и принимать нормы энергоэффективного строительства, архитектуры и проектирования.

Новые конструкции пассивного солнечного отопления и охлаждения разрабатываются и внедряются. Этому посвящена научная работа СевГУ. Задача ученых состоит в своевременном отражении научных результатов и опыта строительства в соответствующих нормах. Вопрос обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека лежит в основе создания и улучшения микроклимата помещения.

При проектировании солнцезащитных устройств домов следует учитывать основные требования к их влиянию на микроклимат помещений и энергоэффективность. К ним относятся снижение теплопоступлений в помещения в теплый период года, снижение теплопотерь и максимальные теплопоступления в помещения в холодный период года, а также повышение зрительного комфорта.

С этими требованиями спроектированы и установлены солнцезащитные устройства на главном корпусе факультета АСиА. Для оценки их эффективности разработчики провели опрос преподавателей, которые работают в помещениях, защищенных такими устройствами.

«Они в восторге, говорят, что летом там не жарко. И, главное, нет той слепящей яркости, когда на белом листе бумаги или на экране компьютера все сливается и не можешь работать, потому что солнце мешает. То есть, оборудовав даже такую простую солнцезащиту, можно достичь желаемого – летом в помещение будет проходить только 20 % солнечного тепла», – делится с изданием «МК в Крыму» Александра Дворецкого.

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