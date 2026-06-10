Сгоревший автосалон в Перми готов минимизировать причиненный ущерб

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Автосалон «ДАВ-Авто» через соцсети обратился к своим клиентам. В здании на ул. Героев Хасана, 76 произошел масштабный пожар. Пожарно-спасательные подразделения не допустили распространение огня на большую площадь здания. Из автосалона эвакуировали 48 автомобилей.

Сотрудники автосалона прикладывают все силы и возможности, чтобы минимизировать причиненный пожаром ущерб. Они просят дать на это время и свяжутся с каждым клиентом. Салоны «Лада», «Джили», автомобилей с пробегом работают в штатном режиме.

«Спасибо каждому за слова поддержки, мы все видим», – говорится в сообщении.

По информации краевого МЧС, по факту пожара продолжается проверка. Срок проверки составляет 3 суток со дня поступления сообщения. Его могут продлить: до 10 суток – в случае необходимости проведения дополнительных мероприятий; до 30 суток - при необходимости проведения судебной экспертизы.

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