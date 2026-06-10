Поздравление главы города Перми Эдуарда Олеговича Соснина с Днем России и Днем города

Глава Перми Эдуард Соснин

От всей души поздравляю вас с Днем России и Днем города!

12 июня - особая дата для каждого из нас. Мы отмечаем главный государственный праздник нашей страны и день рождения любимого города. В этом году Перми исполняется 303 года.

Мы встречаем этот праздник в Год единства народов России и Год пермской промышленности. Эти темы особенно близки нашему городу. Пермь всегда была местом, где люди разных национальностей, культур и традиций живут и работают вместе.

Пермь по праву считается одним из промышленных центров России. Сила нашего города создавалась трудом многих поколений. Она создается и сейчас. За каждым достижением стоят люди - инженеры и рабочие, ученые и предприниматели, педагоги и врачи, сотрудники предприятий и организаций.

Именно благодаря вашему труду развиваются производства, появляются новые проекты, строятся дороги, школы и общественные пространства. Благодаря вам Пермь уверенно движется вперед и вносит большой вклад в развитие всей страны.

Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и нашими людьми. Спасибо вам за любовь к родному городу и созидательный труд. Пусть каждый день приносит радость, а Пермь остается местом, где хочется жить, работать, творить и растить детей.

С праздником!

С Днем России и Днем города Перми!