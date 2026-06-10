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НовостиОбщество10 июня 2026 12:43

В Прикамье на расчистку Каменного города после урагана потребовалось два дня

Расчистка территории потребовалась для обеспечения безопасности посетителей
Павел ШАТРОВ
Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Ландшафтный природный парк «Каменный город» в Губахинском округе Прикамья готов к приему посетителей. Территория сильно пострадала во время недавних ураганов. Для ее расчистки от большого количества поврежденных и поваленных деревьев потребовалась помощь добровольцев.

Популярную на всю России туристическую локацию расчищали 9 и 10 июня. В субботнике вместе экоактивистами приняли участие сотрудники краевого Минприроды и госинспекторы природного парка «Пермский». Природная стихия создала дополнительные риски для посетителей.

В Дирекции ООПТ Пермского края сообщили, что «Каменный город» полостью готов к приему гостей в предстоящие длинные выходные. От посетителей требуется соблюдать осторожность и не сходить с размеченных троп.

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