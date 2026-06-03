Ландшафтный парк «Каменный город» приглашает добровольцев на субботник

Фото: ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края»

Недавний ураган в Прикамье не оставил без последствий территорию природного парка «Пермский». Сильный ветер ломал стволы и валил деревья целиком. Сотрудники Дирекции ООПТ Пермского края приступили к расчистке пострадавшей от стихии территорий.

Пострадал от урагана известный на всю страну Каменный город в Губахинском округе. Для приведения его в порядок требуется помощь добровольцев. На субботник приглашают крепких, физически выносливых людей. Он пройдет 10 июня с 11:00 до 16:00. Желающим надо обращаться в краевую Дирекцию ООПТ.

«Наша задача – расчистить уникальную территорию от последствий сильного ветровала, упавших деревьев и веток. Весь необходимый инвентарь мы предоставим. Обязательно иметь при себе термос с горячим чаем или кофе и перекус», – сообщили организаторы мероприятия.

Последствия стихии нужно убрать до длинных выходных, когда в Каменный город приедут многочисленные посетители, включая семьи с детьми.

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