Где в Перми купить студенту готовую квартиру до 3.5 млн рублей?

Скоро начинается пора поступлений и новый учебный год, для родителей самое время задуматься и выбрать квартиру для будущего студента, дать ему старт в самостоятельную жизнь.

ГК ПЗСП* построила новый жилой комплекс в Мотовилихинском районе на ул. Целинной, 59. ЖК «Патриот» сегодня — это динамично развивающийся квартал, где изменения заметны еженедельно. В микрорайоне формируется вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура.

Чтобы сделать покупку еще более доступной и выгодной, сейчас студентам и их родителям предоставляется дополнительная скидка 3%. Дом построен, поэтому можно уже панировать переезд, чтобы успеть обустроить новую квартиру до начала учебного года.

Преимущества квартир

Сейчас поколения зумеров и альфа не представляют свою жизнь без телефона, встреч с друзьями и спорта. ЖК «Патриот» спроектирован с учетом всех потребностей молодёжи, совмещающей учебу и отдых.

Удобная логистика. Благодаря продуманным транспортным развязкам с улиц Соликамская и Целинная будущие студенты смогут легко и быстро добираться как до центра Перми, так и до других районов города, где расположены ведущие вузы и колледжи.

Доступная стоимость и разнообразие жилья. В комплексе представлено множество вариантов недвижимости. Стоимость компактных и эргономичных студий (площадью от 22,2 кв.м) начинается от 3,3 млн рублей. Полноценные однокомнатные квартиры площадью от 29,4 кв.м стоят от 3,8 млн рублей.

Гибкие планировки-трансформеры. Для тех, кто ценит максимальную функциональность, отличным выбором станет 1-комнатная квартира-трансформер площадью 36,3 кв.м. Ее гибкая планировка позволяет легко зонировать и менять пространство по своему желанию. В распоряжении студента будут большая кухня-гостиная, потолки высотой 2,55 м и автоматические счетчики учета и передачи электроэнергии.

Быстрое заселение без лишних забот. Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. В ней выполнены все трудоемкие черновые работы, разводка коммуникаций и электрики, а также выравнивание поверхностей. Вам остается лишь нанести финишные покрытия и декорировать интерьер под свой вкус, избежав масштабного ремонта.

Надежность застройщика и готовая инфраструктура

Новый современный квартал возводит ГК ПЗСП — один из трех крупнейших застройщиков Пермского края с собственной производственной базой. Это гарантирует, что дома сдаются в срок, а покупатели получают ключи без задержек.

ЖК «Патриот» построен по технологии индустриального домостроения серии Э-600. Все стеновые конструкции производятся на предприятии ПЗСП, что обеспечивает строгий контроль качества выпускаемой продукции и независимость от внешних поставок материалов. Квартиры в домах этой серии традиционно пользуются высоким спросом благодаря улучшенной звуко- и теплоизоляции.

Как зафиксировать выгодную стоимость?

Сейчас для покупателей действуют специальные условия покупки. Чтобы зафиксировать цену, получить персональное предложение и скидку 3% по акции «Добрые дни от ПЗСП», оставьте заявку на сайте, по телефону: +7 (342) 292-15-47 или приезжайте в офис продаж ПЗСП на ул. Петропавловская, 52 и ул. Докучаева, 31.

Сайт ГК «ПЗСП»

ГК ПЗСП — ведущая строительная компания Пермского края, более 60 лет на рынке и входит в тройку крупнейших застройщиков региона, построив свыше 1 млн кв.м. недвижимости и социальных объектов. За качество и надёжность отвечают более 1700 сотрудников, которые ежедневно трудятся на производстве и строительных площадках, преображая городскую среду и инфраструктуру Перми.

реклама, АО "ПЗСП", ИНН 5903004541, erid: 2W5zFG1yvid

Застройщик: ООО «Спецстрой Вышка-2». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.