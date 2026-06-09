В Пермском крае 12 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье на основании постановления краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов 12 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Регион отметит День России, Пермь дополнительно – День города.

Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.

Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц – от 20-40 тыс. руб., юридических лиц – 100-300 тыс. руб.

С начала года в Прикамье это будет уже девятый трезвый день. Ранее запрет на розничную продажу алкоголя вводили: 7 января – в Рождество, 23 февраля – в День защитника Отечества, 8 марта – в Международный женский день, 1 мая – в Праздник весны и труда, 9 мая – в День Победы, 26 мая – в школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая – в День пограничника, 1 июня – в День защиты детей. До конца месяца введут еще один запрет - 27 июня на День молодежи.

В Перми после фейерверка 12 июня запустят ночную электричку. Электропоезд отправят по маршруту «Пермь-2 – Левшино – Пермь-2».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru