Энергетики «Т Плюс» ведут подготовку к отопительному сезону 2026/27 теплосетевого комплекса Чайковского городского округа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подготовит более 240 км теплосетей к отопительному сезону 2026/27 в Чайковском городском округе. Специалисты ведут работы для надёжного теплоснабжения жителей города Чайковский, а также посёлков Марковский и Прикамский. Основная задача – создать запас прочности теплосетевого комплекса в территориях, где «Т Плюс» отвечает за подачу отопления и горячей воды.

«Наша приоритетная задача – в сжатые сроки обеспечить готовность к несению зимних нагрузок трубопроводов и теплоисточников в Чайковском округе. Это обязательства перед властями и жители, которые энергетики неукоснительно выполняют. Сейчас для достижения этого результата задействован ремонтный персонал и специальная техника», – отметил технический директор – главный инженер Чайковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Руслан Акентьев.

В ходе летней ремонтной кампании в Чайковском округе энергетики проверят теплосети на плотность и прочность. Речь идёт об обязательных ежегодных гидравлических испытаниях для выявления и устранения повреждений. Будет отремонтировано оборудование теплоисточника Чайковской ТЭЦ-18, котельной в посёлке Марковский, четырёх насосных станций и четырёх ЦТП. От надёжности этих элементов теплоснабжающей инфраструктуры зависит обеспечение теплом жилых домов и социальных объектов.

Одним из важных этапов межсезонной подготовки является замена тепломагистралей на участках, где это необходимо. В 2026 году планируется выполнить перекладку более 2 км коммуникаций. Среди ключевых объектов этого года в городе Чайковском – монтаж новых теплосетей на Сиреневом бульваре в Завокзальном районе, а также строительство теплосети для подключения многоквартирного дома по ул. Сосновая, 35. Энергетики переложат участки труб в посёлках Марковский и Прикамский. Обновление трубопроводов отопления и горячей воды выполняется каждый год и позволяет повышать качество услуг теплоснабжения.

В Чайковском округе «Т Плюс» отвечает за подачу тепла в 74 социальных объекта, 41 здание учебных заведений, 1 дом культуры и 521 многоквартирный дом.